Veja desfalques do Altos-PI para duelo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste

O Fortaleza encara o Altos-PI na próxima rodada da Copa do Nordeste. O técnico Francisco Diá terá pelo menos quatro desfalques para o duelo da terceira rodada. As equipes se enfrentam na noite desta terça-feira (11), no Estádio Lindolfo Monteiro.

O time piauiense não vai poder contar com os laterais Gean e Igor Sanches, além do meia Alan Pedro. Os três se recuperam de lesões no departamento médico e não têm presença confirmada na partida. Já Leandro Amorim cumpre suspensão. O volante Hudson não está disponível pois foi negociado com o Sampaio Corrêa.

No Nordestão, o Altos é sétimo do Grupo A, com apenas um ponto somado. Já o Fortaleza é líder com seis pontos em dois jogos. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), a partir das 21h30 (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.