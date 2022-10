Veja desempenho de candidatos ligados ao esporte nas eleições

O fim do primeiro turno das eleições de 2022 foi de comemoração e de frustação para alguns dos candidatos ligados ao esporte. No pleito, concorreram ex-atletas, dirigentes e técnicos em atividade.

Quem mais se destacou positivamente com o fim da apuração foi o ex-jogador Romário (PL), campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, ele foi reeleito para o cargo de senador pelo Rio de Janeiro por mais oito anos. Ele conseguiu 29,19% dos votos.

Danrlei (PSD), ex-goleiro e campeão da Copa Libertadores com o Grêmio em 1995, também conseguiu uma vitória expressiva nas urnas, sendo reeleito para deputado federal pelo Rio Grande do Sul, com 97.824 votos. Quem também conseguiu vencer foi o dirigente do rubro-negro carioca, Eduardo Bandeira de Melo, candidato a deputado federal pelo PSB, foi eleito como o mais votado do seu partido. O cartola teve 72.680 votos.

Demitido por homofobia e eleito deputado

Com 100% das urnas apuradas, o ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL), do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira, foi eleito deputado federal por Minas Gerais para um mandato de quatro anos, com mais de 83 mil votos.

O resultado o coloca como o 37º deputado mais votado da Câmara Federal. Abertamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro - se candidatou pelo Partido Liberal, o mesmo do candidato à reeleição para a presidência -, Maurício encerrou sua carreira no último ano, após ter seu contrato rescindido pelo Minas. À época, o jogador fez diversas postagens com teor homofóbico em suas redes sociais, que repercutiram na internet.

Derrotados nas urnas

O sucesso de Romário na política não foi refletido no seu parceiro de ataque, Bebeto. Candidato pelo PSD, ele não conseguiu se eleger como deputado federal do Rio de Janeiro, mesmo com 25 mil votos. Segundo ainda o levanto, o técnico Joel Santana (Pros) também não entrou na mesma disputa - teve 2.200 votos.

Outra decepção das urnas foi a saltadora Maurren Maggi (Republicanos) disputou para o cargo de deputada federal em São Paulo, mas não entrou com 3.385 votos. A ex-jogadora de vôlei Leila concorreu para governadora no Distrito Federal, terminando com 4,81% dos votos válidos (79.597).