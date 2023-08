Veja como está o gramado da Arena Castelão para o duelo entre Fortaleza e América-MG; fotos

A Arena Castelão recebe, nesta quinta-feira (31), o duelo entre Fortaleza e América-MG. A partida é válida pelas quartas de final da Sul-Americana. Após muitas reclamações, o gramado do estádio passou por reparos, além de duas inspeções da Conmebol, que indicou pontos para melhorias e então liberação para o jogo. Confira imagens.

Desde o jogo entre Fortaleza e Santos, no dia 13 de agosto, a praça esportiva recebeu apenas uma partida: Ceará x Ponte Preta, no dia 20 do mesmo mês, pela Série B. A redução de partidas no local tinha o objetivo de buscar melhorias no gramado após muitas reclamações das equipes. Além disso,

A Secretaria de Obras Públicas (SOP), do Governo do Estado, é responsável pela manutenção do equipamento. Após nova visita da Conmebol, o espaço foi confirmado para o duelo contra o América-MG, nesta quinta-feira (31), a partir das 19h (de Brasília).

As imagens foram feitas na quarta-feira (30). Confira.

Legenda: Gramado da Arena Castelão passou por reparos para receber as quartas de final da Sul-Americana. Foto: Eudes Brasil/SOP

Legenda: Arena Castelão recebe o jogo entre Fortaleza e América-MG. Foto: Eudes Brasil/SOP

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Eudes Brasil/SOP

Legenda: Arena Castelão recebe as quartas de final da Sula nesta quinta-feira. Foto: Eudes Brasil/SOP