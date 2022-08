Veja como é a rotina dos médicos que atuam nas UTIs Móveis na Arena Castelão

A realização de uma partida de futebol, chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), envolve a participação de muitos trabalhadores. Entre eles, médicos que ocupam o posto à beira do campo, para realizar o atendimento aos personagens do confronto.

Nas últimas duas partidas envolvendo Ceará e Fortaleza na Arena Castelão, a unidade móvel precisou ser acionada, devido aos choques na cabeça envolvendo o lateral-esquerdo Victor Luís, no Clássico-Rei, e o zagueiro Brayan Ceballos, contra o Corinthians. Os atletas foram atendidos em campo e encaminhados ao hospital.

Em contato com o Diário do Nordeste, o médico Carlos Alberto Komora, da Unimed Fortaleza, explicou o procedimento em dias de jogos, além do protocolo seguido pelos profissionais de saúde para atenderem os atletas.

“O trabalho inicia pela preparação da UTI MÓVEL, testando todos os equipamentos, carga dos desfibriladores, DHEA, carga de oxigênio, e bolsas de medicamentos, por exemplo. Os profissionais designados ajustam a estratégia de trabalho, horário para chegada e obtenção das credenciais, em geral, iniciando 3 a 4 horas antes do início do jogo”, disse.

“Nosso protocolo é o ATLS, que obedece a uma sequência de avaliações e intervenções visando assegurar a respiração, funcionamento cardiovascular, identificação e prevenção de trauma cerebral e medular, imobilização osteo-articular e outros. Todos participam de cursos específicos para atender as exigências da CBF e da FIFA”, completou.

Compartilhando conhecimento

O atendimento realizado é compartilhado com outros profissionais, incluindo médicos dos clubes, caso haja disponibilidade. Durante o trajeto, a equipe da UTI Móvel realiza exames prévios e compartilham informações com os responsáveis no hospital, detalhando a situação momentânea de cada atleta.

“A avaliação no hospital é precedida pela nossa, da equipe, comunicada pelo rádio. Dependendo dos sinais e sintomas, podem ser realizadas avaliações pelos especialistas, como neurologistas, traumatologistas ou cardiologistas, com suporte dos exames de imagens, laboratório ou parecer cirúrgico”, explicou.

“O paciente é nossa responsabilidade até ser acolhido pela equipe do hospital”, enfatizou Carlos Alberto Komora.

Nas contusões envolvendo Victor Luis e Brayan Ceballos, a UTI Móvel entrou em campo com menos de um minuto, dando início ao protocolo, realizando o atendimento e encaminhando os atletas para o hospital.

