Veja cenários para os três times cearenses na luta contra o rebaixamento na Série C

A 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro está próxima do fim e restando apenas 4 rodadas, os 3 representantes cearenses - Ferroviário, Floresta e Atlético - estão em situação delicada na tabela, com todos lutando contra o rebaixamento.

Floresta (16º colocado com 16 pontos), Ferroviário (17º com 15) e Atlético (20º com 13) precisam de uma reação na rodadas finais para permanecerem na Terceirona.

Segundo o Chance de Gol, site de probabilidades no futebol, o Verdão tem 61,9% de chance de rebaixamento, o Tubarão da Barra tem 71,7% e a Àguia é a mais ameaçada com 98,7%.

7 clubes na "disputa"

O Verdão da Vila é o primeiro time fora da zona do Z4, enquanto o Ferroviário abre o grupo e o Atlético é o último colocado.

Acima deles, a possibilidade de queda de outros clubes já é reduzida, com o Altos (14º com 18 com 15,6% de chance) e o Confiança (15º com 17, com 13,8%).

Legenda: O Atlético é o time cearense mais ameaçado de rebaixamento e demitiu o técnico Roberto Carlos na última quarta-feira Foto: Volmer Perez/GEB

Abaixo de Floresta e Ferroviário, mas acima do Atlético, estão Campinense (18º com 15 pontos e 52% de chance de queda) e Brasil de Pelotas (19º com 14 pontos e 79,2%).

Ou seja, são 7 times separados por 5 pontos e querendo fugir das 4 vagas do rebaixamento.

Número "Mágico"

Para o Chance de Gol, um clube que chegar aos 22 pontos ao fim da 1ª Fase (19ª rodada), tem 90% de possibilidade de permanência. Para ter 100% de chance de ficar na Série C, será necessário somar 28 pontos.



Confira os 4 jogos finais dos times cearenses:

Tabela do Floresta

ABC x Floresta - 23/07 - Frasqueirão - 17 horas

Floresta x Brasil de Pelotas - 31/07 - Presidente Vargas - 15 horas

Floresta x Campinense - 07/08 - Presidente Vargas - 15 horas

Paysandu x Floresta - 13/08 - Curuzu - 17 horas

Tabela do Ferroviário

Ferroviário x Vitória - 24/07 - Presidente Vargas - 17 horas

Remo x Ferroviário - 01/08 - Baenão - 20 horas

Volta Redonda x Ferroviário - 06/08 - Estádio Raulino de Oliveira - 11 horas

Ferroviário x Ypiranga/RS - 13/08 - Presidente Vargas - 17 horas

Tabela do Atlético

Atlético x Manaus - 23/07 - Domingão - 15 horas

Aparecidense x Atlético - 30/07 - Estádio Aníbal Toledo - 15 horas

Atlético x Botafogo/SP - 06/08 - Domingão - 15 horas

Confiança x Atlético - 13/08 - Batistão - 17 horas

