Veja cenários para os três times cearenses contra a queda na Série C: Ferroviário é o mais ameaçado

A 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro está próxima do fim e restando apenas duas rodadas, os 3 representantes cearenses - Floresta, Atlético e Ferroviário - estão lutando contra o rebaixamento, com o time coral vivendo a situação mais delicada.

Floresta (16º colocado com 19 pontos e primeiro time fora do Z4), Atlético (17º com 19) e Ferroviário (18º com 16), podem fazer uma disputa praticamente entre sí para evitar a queda, pela proximidade na tabela.

Legenda: O Floresta venceu um confronto direto contra o Brasil de Pelotas no PV e deixou o Z4 da Série C Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC



PRÓXIMA RODADA

O trio cearense terá uma rodada dramática e decisiva na luta pela permanência. Como estão separados por 3 pontos, os resultados da 18ª rodada podem mudar as posições na tabela ou rebaixar o Ferroviário.

O Tubarão da Barra enfrenta o Volta Redonda no sábado (6), às 11 horas no Estádio Raulino de Oliveira e pode até sair do Z4 caso vença e aconteçam derrotas de Floresta e Atlético.

Legenda: O Atlético Cearense já foi o último colocado da Série C, mas vem reagindo e tem chances de sair do Z4 Foto: João Vitor Paiva / FC Atlético Cearense

O Verdão recebe o Campinense no dia (7) no PV às 15 horas e a Àguia recebe o Botafogo/SP no sábado no Domingão, às 15 horas no Domingão.

Mas o outro lado da moeda também atormentará os corais: caso o Ferroviário empate e Floresta e Atlético vençam, o time da Barra do Ceará estará rebaixado. Em caso de derrota, se os dois cearenses empatarem, o Ferroviário também estará rebaixado.

CONFIRA OS JOGOS FINAIS DOS TIMES CEARENSES:

TABELA DO FLORESTA

Floresta x Campinense - 07/08 - Presidente Vargas - 15 horas

Paysandu x Floresta - 13/08 - Curuzu - 17 horas



TABELA DO FERROVIÁRIO

Volta Redonda x Ferroviário - 06/08 - Estádio Raulino de Oliveira - 11 horas

Ferroviário x Ypiranga/RS - 13/08 - Presidente Vargas - 17 horas

TABELA DO ATLÉTICO

Atlético x Botafogo/SP - 06/08 - Domingão - 15 horas

Confiança x Atlético - 13/08 - Batistão - 17 horas

