Veja calendário de jogos do Ceará em novembro; confira dias e horários

Em uma situação cômoda na Série B, o Ceará joga a reta final do Campeonato Brasileiro ciente que não pode mais se classificar para a primeira divisão e nem ser rebaixado para a Série C. Diante desse cenário, o Vovô terá apenas quatro confrontos no mês de novembro.

A partida contra o Botafogo-SP abre o calendário do mês de novembro. O jogo acontece no sábado (4), às 17h (de Brasília), no estádio Palma Travassos.

CALENDÁRIO DE NOVEMBRO

04/11 (sáb) | 17h | Botafogo-SP x Ceará | Estádio Palma Travassos

12/11 (dom) | 15h45 | Ceará x Mirassol | Arena Castelão

17/11 (dom) | a definir | Vila Nova-GO x Ceará | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

25/11 (sáb) | a definir | Ceará x Juventude | Arena Castelão