Fortaleza e Deportivo Maldonado se enfrentam nesta quinta-feira (23) em jogo da Copa Libertadores. O duelo será no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Lesta, no Uruguai. O Diário do Nordeste traz imagens exclusivas do local da partida.

O local foi inaugurado em 1944 e tem capacidade para 25 mil pessoas. O local foi reformado há quase 20 anos, em 1994, para receber alguns jogos da Copa América de 1995. As equipes entram em campo a partir das 21 horas (de Brasília).