Veja as posições de Fortaleza e Ceará na Série A do Brasileirão após a 18ª rodada

O fim da 18ª rodada da Série A mudou a tabela de classificação dos times cearenses. O Fortaleza, que busca recuperação na tabela, permanece na 18ª posição da competição. Já o Ceará que vem de sequência pesada no fim do turno da Série, agora ocupa a 11ª colocação.

O Leão, que vinha de derrota contra o Grêmio em Porto Alegre por 2 a 1, enfrentou o Corinthians em duelo realizado no domingo (3), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Tricolor começou ganhando a partida com gol de Breno Lopes, entretanto, tomou o empate nos acréscimos do segundo tempo e segue sem vencer como visitante. Com a vitória do Santos sobre o Juventude nesta segunda-feira (4), o Fortaleza viu a diferença para sair da zona de rebaixamento aumentar para três pontos, ocupando a 19ª colocação com 15 pontos.

Já o Vovô, que vinha de vitória heroica contra o Cruzeiro no Mineirão, enfrentou na rodada o líder da Série A, Flamengo. Em jogo que registrou o maior público nordestino no torneio e contou com mosaico provocativo, o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o time carioca com gol de Pedro Raul, em partida realizado também no domingo (3) na Arena Castelão. Mesmo com o resultado considerado positivo, o Ceará foi ultrapassado pelo Fluminense e Atlético Mineiro que venceram seus jogos e agora ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos.

Devido a compromissos por outras competições, das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, somente Cruzeiro, São Paulo e Vitória já disputaram as deizoito partidas. Fortaleza e Ceará, por exemplo, jogaram 17 jogos e estão com um jogo atrasado.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Flamengo | 37 pontos Cruzeiro | 37 pontos Palmeiras | 33 pontos Bahia | 29 pontos Mirassol | 28 pontos RB Bragantino| 27 pontos Botafogo | 26 pontos São Paulo | 25 pontos Fluminense | 23 pontos Atlético Mineiro | 23 pontos Ceará | 22 pontos Corinthians | 22 pontos Internacional | 21 pontos Grêmio | 20 pontos Santos | 18 pontos Vitória | 18 pontos Vasco | 15 pontos Fortaleza | 15 pontos Juventude | 11 pontos Sport | 6 pontos

Como próximos compromissos dos times cearenses, o Fortaleza enfrenta o Botafogo, no sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão enquanto o Ceará enfrenta o Palmeiras neste domingo (10), às 16h, na Allianz Parque em São Paulo, em confrontos válido pela 19ª rodada.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto