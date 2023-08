Veja as combinações para a permanência do Floresta na Série C

Após o fim da 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, resta apenas mais uma para o fim da 1ª Fase. E o Floresta, representante cearense na competição, está em 16º, fora da zona de rebaixamento, mas precisa garantir sua permanência.

O Verdão da Vila é o 16º com 20 pontos e disputa diretamente a permanência Manaus (17º com 19 pontos) e América/RN (18º com 19).

E na última rodada, o Floresta faz confronto direto com o América/RN, às 16 horas contra o América/RN no PV. Já o Manaus, enfrenta o Figueirense fora de casa no mesmo horário.

Veja as combinações que o time cearense precisa para permanecer:

Vencendo

Se vencer, a equipe chega aos 23 pontos e garante a permanência sem depender de outros resultados

Empatando

Se empatar com o América/RN, vai precisar torcer para que o Manaus também empate seu jogo.

Perdendo

Se perder, o Floresta estará rebaixado, já que seria ultrapassado pelo América/RN.