Veja a pontuação que o Ferroviário precisa para estar na 2ª Fase da Série C

Com metade da 1ª Fase da Série C já disputada, as equipes já começam a fazer contas de olho na classificação para a 2ª Fase. Mesmo que esta seja a edição de estreia do torneio nesse formato - em turno único com 19 rodadas - já existe um "número mágico" para garantir uma vaga aos quadrangulares.

De acordo com o site "Chance de Gol", os clubes precisam chegar aos 30 pontos para terem boas chances de estarem na próxima etapa do torneio. Segundo o site estatístico, o clube que atingir a pontuação ao fim da 1ª Fase do campeonato, tem 95% de chance de se classificar.

O que precisa o Ferrão

Assim, o Ferroviário hoje em 11º com 12 pontos, precisaria de mais 18 em 10 rodadas para o objetivo. O Ferrão está apenas 1 ponto do São José-RS, que tem 12 e abre o G-8.

Pelos números do chance de gol, o Tubarão da Barra precisaria de um aproveitamento de 60%, bem superior ao seu atual (44%) em 9 rodadas. Para melhor entendimento para o torcedor, seriam 6 vitórias em 10 partidas.

Legenda: O Ferrão vem de derrota para o Paysandu no PV e saiu do G-8 da Série C Foto: Lenílson Santos / FAC

Média Histórica

Como se trata do primeiro ano com a nova fórmula da Série C - 19 rodadas em turno único - diferente de dois grupos de 10 com 18 rodadas, é complexo fazer uma média histórica para o G-8.

Se utilizarmos uma classificação geral de cada grupo das 10 edições anteriores (2012-2021), formando um G-8, a média histórica seria de 27 pontos. Assim, o Ferrão precisaria de mais 15 pontos de acordo com a média histórica do 8º melhor pontuador.

Porém, como se trata de uma média com uma rodada a menos - 19 a 18 - a tendência é que a projeção do "Chance de Gol", de 30 pontos para a vaga, seja a mais segura.

Confira os jogos que restam ao Ferroviário na 1ª Fase da Série C do Brasileiro. Serão 4 jogos em casa e 6 fora.

Tabela do Ferrão:

12/06 - 15h - Altos x Ferroviário

18/06 - 15h - Brasil x Ferroviário

26/06 - 17h - Ferroviário x Floresta

02/07 - 17h - Manaus x Ferroviário

09/07 - 15h - Ferroviário x Aparecidense

16/07 - 17h - Campinense x Ferroviário

24/07 - 17h - Ferroviário x Vitória

29/07 - 19h - Remo x Ferroviário

05/08 - 19h - Volta Redonda x Ferroviário

12/08 - 19h - Ferroviário x Ypiranga-RS