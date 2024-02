Veja a classificação do Campeonato Cearense após a 4ª rodada

A quarta rodada do Campeonato Cearense terminou neste sábado (10), após o empate sem gols entre Floresta e Barbalha, no Estádio Presidente Vargas. Confira a classificação dos dez times que disputam a competição.

Fortaleza e Ceará seguem como líderes dos grupos A e B, respectivamente. O Tricolor do Pici ficou no empate de 1 a 1 com o Ferroviário, enquanto o Alvinegro goleou o Caucaia por 5 a 0.

A próxima rodada do torneio vai começar na quinta-feira (15). Caucaia e Horizonte se enfrentam no Estádio Raimundão, a partir das 19h (de Brasília).

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

Fortaleza - 10 pontos Maracanã - 8 pontos Floresta - 7 pontos Caucaia - 3 pontos Atlético-CE - 1 ponto

GRUPO B

Ceará - 10 pontos Iguatu - 7 pontos Ferroviário - 7 pontos Horizonte - 1 ponto Barbalha - 1 ponto



RESULTADOS DOS JOGOS DA 4ª RODADA

Maracanã 2 - 2 Iguatu

Ferroviário 1 - 1 Fortaleza

Ceará 5 - 0 Caucaia

Floresta 0 - 0 Barbalha

Horizonte 1 - 1 Atlético-CE

TABELA DE JOGOS DA 5ª RODADA

15/2 (quinta-feira)

19h - Caucaia x Horizonte - Raimundão

16/2 (sexta-feira)

16h - Atlético-CE x Barbalha