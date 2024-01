Veja a classificação do Campeonato Cearense após a 2ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Cearense chegou ao fim neste domingo (28) após o Fortaleza vencer o Barbalha com goleada de 5 a 0, na Arena Romeirão. Veja como está a classificação dos dez times que disputam a competição.

Legenda: Veja a tabela do Campeonato Cearense após a 2ª rodada. Foto: SVM

O Tricolor do Pici retomou a liderança do Grupo A ao vencer a equipe do Cariri. Já o Iguatu se manteve na ponta do Grupo B após garantir vitória por 1 a 0 em cima do Caucaia.

A próxima rodada da competição terá início nesta quarta-feira (31), quando o Caucaia enfrenta o Ferroviário no Estádio Raimundão, a partir das 19h (de Brasília).

RESULTADOS DOS JOGOS DA 2ª RODADA

Horizonte 1 - 3 Maracanã

Ceará 1 - 0 Floresta

Iguatu 1 - 0 Caucaia

Atlético-CE 1 - 2 Ferroviário

Barbalha 0 - 5 Fortaleza

TABELA DE JOGOS DA 3ª RODADA

31 de janeiro

19h - Caucaia x Ferroviário - Raimundão

20h30 - Fortaleza x Iguatu - Castelão

01 de fevereiro

20h30 - Ceará x Atlético-CE - PV

03 de fevereiro

16h - Barbalha x Maracanã