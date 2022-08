Vásquez e Guilherme Castilho estreiam no time titular do Ceará contra Botafogo; veja escalação

O técnico Marquinhos Santos promove a estreia do volante Guilherme Castilho e do atacante Vásquez no time titular do Ceará neste sábado (6) contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas substituem Richardson e Cléber, titulares na derrota do Alvinegro contra o Palmeiras.

Para a partida, o Ceará não tem o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Richardson à disposição. Novidade na relação de Marquinhos Santos, o atacante Erick está no banco de reserva e pode ser acionado pelo treinador a qualquer momento, após se recuperar de uma cirurgia na clavícula esquerda.

O duelo contra o Botafogo pode alçar o Ceará ao G10 da Série A do Brasileiro. Em caso de vitória, a equipe cearense chega aos 27 pontos.

Escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Saravia; Tchê Tchê, Luís Henrique, Lucas Fernandes, Eduardo e Jeffinho; Erison. Técnico: Luís Castro.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard Coelho, Guilherme Castilho e Lima; Vásquez, Mendoza e Vina. Técnico: Marquinhos Santos.