Vásquez e Erick integram grupo do Ceará em São Paulo e ficam à disposição para duelo contra Botafogo

O Ceará visita o Botafogo neste sábado (6) com novidades e desfalques na relação. Os atacantes Jhon Vásquez e Erick se apresentaram em São Paulo nesta quinta-feira (4) e estão à disposição do técnico Marquinhos Santos. O colombiano desfalcou o time pela Sul-Americana devido ao regulamento, enquanto o camisa 11 está recuperado do procedimento cirúrgico na clavícula esquerda.

Em contrapartida, o treinador alvinegro terá a ausência do volante Richardson, expulso na derrota do Ceará para o Palmeiras, e do meia-atacante Diego Rigonato. Contra o São Paulo, o atleta deixou o campo chorando ao sentir a região da virilha.

Antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (5), o Ceará realiza treino no CT do São Paulo.

Treino regenarativo

O time cearense se reapresentou nesta quinta-feira, após a derrota para o São Paulo, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos realizaram atividades regenerativas. O restante do grupo treinou sob comando de Marquinhos Santos.

A partida contra o Botafogo acontece neste sábado, no Estádio Nilton Santos (RJ), às 16h30. O duelo será transmitido na Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando em tempo real.

