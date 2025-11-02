Diário do Nordeste
Vasco x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Jogada
Legenda: O Vasco recebe o São Paulo pela Série A
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e São Paulo se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 20h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

O Cruzmaltino é o 8º colocado com 42 ponos e vem de vitória diante do Bragantino por 3x0.

Já o Tricolor Paulista é o 9º com 41 e vem de vitória diante do Bahia por 2x0 no Morumbi.

ONDE ASSISTIR

Premiere e Record

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO: 

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)

Jogada

