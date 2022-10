Vasco x Sampaio Corrêa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Sampaio Corrêa entram em campo nesta quinta-feira (27), às 21h45 de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 37ª rodada da Série B do Brasileirão 2022.

O Vasco, mandante nesta partida, pode conquistar o acesso à Série A do Brasileirão caso vença nesta rodada. A equipe ocupa a terceira colocação na tabela, com 59 pontos em 36 jogos disputados. Na rodada passada, o Vasco venceu o Criciúma por 2 a 1. Já o Sampaio Corrêa está na oitava colocação, somando 52 pontos em 36 jogos. A equipe vem de derrota por 1 a 0 para o Ituano.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Palacios, Andrey e Nenê; Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo. Técnico: Jorginho.

Sampaio Corrêa: Matheus Inácio; Mateusinho, Alan Godói, Joécio (Paulo Sérgio) e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Nádson (Lucas Araújo/Eloir), Gabriel Poveda e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.

VASCO X SAMPAIO CORRÊA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27/10/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)