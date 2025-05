Vasco x Operário no Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Vasco x Operário se enfrentam pelo Copa do Brasil nesta terça-feira (20), pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. Vale ressaltar, no jogo de ida, realizado no Estádio Germano Krüger no interior do Paraná, as equipes saíram empatadas por 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida Vasco x Operário, pela Copa do Brasil, terá transmissão do SporTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Operário: Elias; Oleques, Joseph, Feliciano e Allan; Zuluaga, Boschilia e Jacy; Allano, Marcos Paulo e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivetti.

VASCO X OPERÁRIO | FICHA TÉCNICA