Vasco x Flamengo: onde assistir, horário, palpites e prováveis prováveis escalações

O Campeonato Carioca de 2022 realiza um clássico neste domingo (6): Vasco e Flamengo se enfrentam no Engenhão, no Rio de Janeiro. A bola rola ás 16h, válida pela 10ª rodada do Estadual.

Na tabela de classificação, briga direta pela vice-liderança da competição. O Rubro-Negro é o dono da posição, com 20 pontos, enquanto o Vasco surge em 3º, com 19. A ponta é do Fluminense, com 24.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Record, no serviço de streaming Cariocão Play, no YouTube, e na plataforma da Twich (nos canais Casimito, Gaules e RonaldoTV).

Prováveis Escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton Silva, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Juninho, Nenê, Zé Gabriel e Matheus Barbosa; Gabriel Pec e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Hugo; Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Vasco x Flamengo

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ.

Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ. Data: 16h (de Brasília), domingo, 6 de março.

16h (de Brasília), domingo, 6 de março. Transmissão: Record, YouTube, Cariocão Play e Twich (canais Casimito, Gaules e RonaldoTV).

