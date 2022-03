Vasco x Flamengo: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Um duelo de peso no primeiro jogo das semifinais do Carioca. Tem Clássico dos Milhões! Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os rubro-negros precisam apenas de dois resultados iguais. No confronto anterior com o time cruzmaltino, os flamenguistas venceram por 2 a 1. No fim de semana, aplicou 6 a 0 em cima do Bangu.

Já o Vasco também traz resultado positivo. A equipe venceu o Resende por 3 a 0 e subiu para o terceiro lugar da tabela.

ONDE ASSISTIR

Cariocão Play, Vasco TV e FlaTV+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Thiago Rodrigues, Edimar, Anderson Conceição, Quintero, Léo Matos (Weverton), Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Gabriel Pec e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Flamengo

Data e hora: 16/3, às 20 horas (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

