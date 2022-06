Vasco x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em clássico na parte de cima da tabela da Série B, o Vasco recebe o Cruzeiro neste domingo (12), às 16h, pela 12ª rodada da competição. A partida acontece no Estádio São Januário (RJ).

De olho na liderança, o Cruzmaltino, terceiro colocado com 21 pontos, contará com apoio do seu torcedor para tentar aproximar do primeiro colocado, que é o Cruzeiro. A Raposa soma 28 pontos e tem 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 11 partidas.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere e, em alguns estados, pela Rede Globo.

Prováveis escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quinteros, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Matheus Barbosa (Juninho), Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo (Palacios) e Getúlio (Raniel). Técnico: Emiliano Faro.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Geovane Jesus; Matheus Bidu, Willian Oliveira, Neto Moura e Leonardo Pais; Jajá, Rafael Silva e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Ficha técnica | Vasco x Cruzeiro

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12/06/2022 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)