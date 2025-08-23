Diário do Nordeste
Vasco x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), em São Januário, pela 21ª rodada do torneio nacional.
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco x Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Vasco x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians:  Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Garro; Gui Negão e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.

VASCO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio São Januário, em Rio de Janeiro

  • Data: 24/08/2025

  • Horário: 16h

