Vasco x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 21ª rodada do torneio nacional
Vasco x Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (24), pela 21ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 16h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Vasco x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Garro; Gui Negão e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.
VASCO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio São Januário, em Rio de Janeiro
Data: 24/08/2025
Horário: 16h