Vasco x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Bragantino entram em campo nesta quarta (6), às 21h30 de Brasília, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vasco ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela de classificação. O time soma 42 pontos em 37 rodadas disputadas. Já o Bragantino está na sexta posição da Série A. A equipe soma 62 pontos em 37 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Medel (Léo) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Marlon Gomes e Praxedes; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Léo Realpe e Bruninho; Luan Cândido, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Helinho, Thiago Borbas e Robson. Técnico: Pedro Caixinha.

VASCO x BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

Competição: 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/12/2023 (quarta)

Horário: 21h30 (de Brasília)