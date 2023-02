Vasco x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco x Botafogo se enfrentam em jogo pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será nesta quinta-feira (16), às 20h30, no Maracanã. O Botafogo lidera a Taça Guanabara com 16 pontos, enquanto o Vasco é o 6º com 11. Os 4 primeiros avançam para as semifinais.

O Glorioso vem de vitória diante do Volta Redonda por 2 a 1, enquanto o Cruzmaltino perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 0.



ONDE ASSISTIR

Cazé TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Halls, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton; Rodrigo, Barros, Galarza (De Lucca), Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

Botafogo: Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Cuesta, Marçal, Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Lucas Piazon, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

FICHA TÉCNICA

Vasco x Botafogo

Data e horário: 16/02/2023, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correira

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda