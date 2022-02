Vasco x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Botafogo protagonizam mais um clássico do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentam em jogo válido pela sexta rodada, neste domingo (13), às 20 horas, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

A equipe está na liderança com quatro vitórias em cinco jogos e soma 13 pontos. Com Nenê, artilheiro do campeonato com quatro gols, a equipe de Zé Ricardo terá seu primeiro grande teste contra equipe de maior expressão e concorrente direto pela ponta da tabela.

O Botafogo entra em campo sabendo que o duelo será mais equilibrado. É o segundo grande desafio da Estrela Solitária, que enfrentou o Fluminense na rodada passada e perdeu. Mesmo assim, equipe alvinegra vai firme na briga pela Taça Guanabara.

ONDE ASSISTIR

Cariocão Play, Botafogo TV e Vasco TV.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Vasco: Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar, Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo (Jonathan); Fabinho, Barreto e Raí; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Lúcio Flávio.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Botafogo

Data e hora: 13/2, às 20 horas

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte