Vasco x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24)
Vasco e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (24), para duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no Estádio São Januário, a partir das 19h30 (de Brasília). A equipe carioca busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o time baiano mira o G-4.
ONDE ASSISTIR
Prime Video
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (David) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
Bahia: Ronaldo, Santi Arias [Gilberto], Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Kayky ou Cauly), Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
FICHA TÉCNICA
Vasco x Bahia
Data e hora: 24/09, às 19h30 (de Brasília)
Local: São Januário