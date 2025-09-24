Diário do Nordeste
Vasco x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:10)
Jogada
Legenda: Bahia enfrenta o Vasco em São Januário.
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Vasco e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (24), para duelo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no Estádio São Januário, a partir das 19h30 (de Brasília). A equipe carioca busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o time baiano mira o G-4.

ONDE ASSISTIR

Prime Video

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira (David) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Bahia: Ronaldo, Santi Arias [Gilberto], Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Kayky ou Cauly), Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

Vasco x Bahia
Data e hora: 24/09, às 19h30 (de Brasília)
Local: São Januário

