Vasco x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Vasco e Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

O Cruzmaltino é o 17º da da Série A com 15 pontos e vem de derrota para o Mirassol por 3x2. Na Copa do Brasil, porém, se classificou para as quartas ao vencer o CSA por 3x1.

Já o Galo, é o 11º com 23 pontos e vem de vitória diante do Bragantino na Arena MRV.

O time mineiro também avançou na Copa do Brasil, ao bater o Flamengo nos pênaltis, também na Arena MRV.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Coutinho e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO/MG

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (PR)