Vasco terá dois retornos, mas pode ter duas ausências de 'convocados' contra o Fortaleza

O Vasco é o adversário do Fortaleza na quarta-feira (15), às 21h30 no Castelão pela 28ª rodada da Série A. O Cruzmaltino é o 11º colocado com 33 pontos e venceu o Vitória na rodada anterior por 4x3 em São Januário.

Para o confronto com o Leão do Pici, o técnico Fernando Diniz terá dois retornos: O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Thiago Mendes estão reintegrados ao elenco, recuperados de lesão.

Custa é titular absoluto do time, mas com lesão na coxa, desfalcou o time contra Palmeiras e Vitória.

Já Tiago Mendes era desfalque desde o jogo com o Botafogo pela Copa do Brasil no último dia 27 de agosto, com dores na panturrilha.

Desfalques de 'convocados'?

Se Diniz tem dois retornos, ele pode ter dois desfalques por conta da Data Fifa: os laterais-direitos Paulo Henrique, titular absoluto, e Puma Rodríguez, seu reserva imediato.

Paulo Henrique está com a Seleção Brasileira na Ásia para amistosos: jogou 20 minutos contra a Coreia do Sul na sexta e deve estar em campo contra o Japão na terça-feira (14).

Puma atuou por 45 minutos na vitória do Uruguai contra a República Dominicana e jogou os 90 minutos nesta segunda-feira (13), contra o Uzbequistão.

Para contar com os dois contra o Fortaleza, o Vasco deve fretar voo, mas ambos não devem começar jogando, pelo desgaste dos jogos de Seleções e deslocamentos. Lucas Piton deve ser o titular na lateral-direita.