Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco terá dois retornos, mas pode ter duas ausências de 'convocados' contra o Fortaleza

Time carioca visita o Fortaleza no dia 15 no Castelão pela Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:28)
Jogada
Legenda: Paulo Henrique está com a Seleção Brasileira em amistosos e deve jogar no dia 14 contra o Japão
Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Vasco é o adversário do Fortaleza na quarta-feira (15), às 21h30 no Castelão pela 28ª rodada da Série A. O Cruzmaltino é o 11º colocado com 33 pontos e venceu o Vitória na rodada anterior por 4x3 em São Januário.

Para o confronto com o Leão do Pici, o técnico Fernando Diniz terá dois retornos: O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Thiago Mendes estão reintegrados ao elenco, recuperados de lesão.

Custa é titular absoluto do time, mas com lesão na coxa, desfalcou o time contra Palmeiras e Vitória.

Já Tiago Mendes era desfalque desde o jogo com o Botafogo pela Copa do Brasil no último dia 27 de agosto, com dores na panturrilha.

Desfalques de 'convocados'?

Se Diniz tem dois retornos, ele pode ter dois desfalques por conta da Data Fifa: os laterais-direitos Paulo Henrique, titular absoluto, e Puma Rodríguez, seu reserva imediato.

Paulo Henrique está com a Seleção Brasileira na Ásia para amistosos: jogou 20 minutos contra a Coreia do Sul na sexta e deve estar em campo contra o Japão na terça-feira (14).

Puma atuou por 45 minutos na vitória do Uruguai contra a República Dominicana e jogou os 90 minutos nesta segunda-feira (13), contra o Uzbequistão.

Para contar com os dois contra o Fortaleza, o Vasco deve fretar voo, mas ambos não devem começar jogando, pelo desgaste dos jogos de Seleções e deslocamentos. Lucas Piton deve ser o titular na lateral-direita.

Assuntos Relacionados
goleiro

Jogada

Goleiro Brenno diz que ficou triste com lesão de João Ricardo e cita preparo para ser titular

Equipe volta a campo nesta quarta-feira, diante do Vasco

Crisneive Silveira Há 30 minutos
Foto da UECE

Jogada

Questão sobre futebol cearense cai no vestibular da UECE e repercute nas redes sociais

A questão 67 da prova aborda a fundação dos três maiores clubes do estado

Samir de Carvalho* Há 51 minutos

Jogada

Cabo Verde vence Eswatini e garante inédita classificação para a Copa do Mundo

País lusófono garante vaga para a Copa do 2026 na última rodada das Eliminatórias Africanas

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Luiz Henrique comemorando gol pela Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Japão tem muitas mudanças; veja time titular

Carlo Ancelotti vai mudar a escalação para último amistoso do Brasil na Data Fifa

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Vasco terá dois retornos, mas pode ter duas ausências de 'convocados' contra o Fortaleza

Time carioca visita o Fortaleza no dia 15 no Castelão pela Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto do Võlei feminino da Unifor

Jogada

Unifor vence UNOESC/SC e se torna tetracampeã brasileira universitária de vôlei feminino

Além do tetracampeonato, a equipe feminina da Universidade de Fortaleza é a atual tricampeã consecutiva na modalidade

Samir de Carvalho* 13 de Outubro de 2025