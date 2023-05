Vasco terá dois desfalques importantes contra o Fortaleza em jogo do Brasileirão; veja quais

O Vasco teve a semana livre para se preparar com foco no Fortaleza. No entanto, a equipe chega a capital cearense com pelo menos dois desfalques importantes no grupo: Pedro Raul e o técnico Mauricio Barbieri. Os times se enfrentam neste sábado, em jogo do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o São Paulo, na rodada anterior, e está suspenso. No entanto, a equipe tem outro problema. Também não poderá contar com o técnico Maurício Barbieri. A informação foi publicada pelo Lance!.

O treinador foi expulso na estreia contra o Atlético-MG. O clube conseguiu efeito suspensivo para o duelo contra o Santos, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do clube e o treinador acabou punido com dois jogos de suspensão.

Barbieri chegou a cumprir uma partida de suspensão automática, no duelo contra o Palmeiras. Após ser julgado, foi condenado a ficar outro jogo de fora. Seria contra o Santos, mas o clube conseguiu o efeito suspensivo. No entanto, técnico vai cumprir a pena e não estará à beira do campo no duelo contra o Fortaleza.

O treinador foi expulso na reta final do 1º tempo do jogo do Vasco contra o Galo, no Mineirão. Na súmula, o árbitro Raphael Claus descreveu:

"Expulso direto, após eu receber a informação do quarto árbitro que o mesmo teria xingado com os seguintes dizeres: 'vai tomar no c*, vai se f*, repetindo duas vezes essa fala e dando soco no ar. Ao término da partida, o mesmo veio ao vestiário da arbitragem se desculpar pelo ocorrido".

A equipe carioca está na 17ª posição da Série A, é a primeira da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está em 11º lugar. Os times se enfrentam neste sábado (27), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília).