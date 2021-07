Vasco tem interesse na contratação de atacante Osvaldo, do Fortaleza

O Vasco busca reforços para a disputa da Série B do Brasileiro e mira a contratação do atacante Osvaldo, do Fortaleza. O clube aguarda o aval do técnico recém-chegado Lisca, que deseja também a chegada de um lateral direito e um volante.

Segundo o ge, o atleta de 34 anos está no radar desde o treinador Marcelo Cabo, demitido na última semana. O Cruz-Maltino até iniciou conversas para um empréstimo, mas a tratativa não avançou.

Assim, uma nova investida depende de Lisca. Na atual temporada, o atleta soma 22 jogos e um gol. Revelado no Leão, Osvaldo está na 4ª passagem pela equipe, em período iniciado em 2019. Na carreira, atuou também por equipes como Fluminense, São Paulo, Ceará e Braga-POR.

Com característica de velocidade, atua pelos lados, mas não é uma das primeiras opções do comandante Vojvoda e tem contrato até dezembro. O Fortaleza também anunciou os velocistas Edinho e Valentin Depietri, que estreiam a partir de agosto.