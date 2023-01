Vasco publica depoimento emocionante de Dinamite: 'no coração de vocês, vamos continuar vivos'

O velório do ex-jogador Roberto Dinamite será na manhã desta segunda-feira (9), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O público poderá se despedir do ídolo do Vasco entre 10h e 19h (de Brasília). Em homenage, o clube postou um vídeo em que traz um depoimento emocionante do ídolo. Uma declaração de amor ao time que defendeu em praticamente toda a carreira.

Roberto Dinamite Ídolo do Vasco O meu recado é o meu olhar, são minhas pernas, é o meu coração... Dizer a vocês: muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza, que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. E é isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor, o respeito de todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno. A cruz de malta no meu coração... Valeu.

VELÓRIO

O caixão com o corpo de Dinamite, falecido neste domingo (8), está no campo, perto da estátua feita em homenagem a ele. Na terça-feira, o horário entre 9h e 10h está reservado para a família. Então, haverá uma cerimônia de corpo presente.

Ao fim do velório, ele será levado pelo carro dos Bombeiros para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. O cortejo deixa São Januário às 10h30 de terça.

O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em homenagem ao maior artilheiro da história do clube. Além disso, todas as bandeiras do clube em suas sedes estarão a meio mastro e as equipes do clube vão usar uma tarja negra pelo luto. A guarda de honra do remo do Vasco seguirá junto à Roberto durante a permanência do corpo em São Januário.

DOENÇA DE ROBERTO DINAMITE

Roberto Dinamite tinha câncer de cólon, também chamado de câncer de intestino. A doença é um dos três tumores malignos mais frequentes entre brasileiros, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Desde 2021, quando foi diagnosticado, Dinamite passou por algumas cirurgias para a retirada de tumores. A última que consta em suas redes sociais foi em agosto de 2022, segundo vídeo postado no Instagram.