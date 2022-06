Vasco para no travessão e empata com Grêmio em São Januário

Em uma partida muito movimentada disputada na noite desta quinta-feira (2) no estádio de São Januário, o Vasco empatou sem gols com o Grêmio e se manteve na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Vasco foi a equipe que mais se aproximou da vitória, ao acertar uma bola no travessão do gol adversário em chute do chileno Carlos Palacios já aos 48 minutos do segundo tempo.

Tabela e Próximos jogos

Após a partida da 10ª rodada da competição, o Cruzmaltino alcança os 18 pontos. Já o Tricolor gaúcho chega aos 14 pontos, na 5ª posição.

Agora o Vasco se prepara para visitar o Náutico na próxima terça-feira (7) no estádio dos Aflitos. No mesmo dia o Grêmio recebe o Novorizontino em Porto Alegre.