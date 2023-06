Vasco é punido pelo STJD por confusão no Brasileirão e jogará sem torcida por 30 dias; veja imagens

O Vasco não terá o apoio de sua torcida nas próximas rodadas do Brasileirão. Após a confusão generalizada no estádio de São Januário, após a derrota para o Goiás, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que a equipe carioca não poderá vender ingressos para as partidas como mandante ou receber a carga como visitante pelos próximos 30 dias.

Confusão depois do apito final!



A torcida do Vasco se irritou com a derrota contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e atirou objetos no gramado em direção aos jogadores pic.twitter.com/31TLdEGmS9 — ge (@geglobo) June 23, 2023

"A referida decisão se pauta na ordem Jurídica Desportiva, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que os fatos ocorridos na partida em questão são inaceitáveis perante a sociedade e ao Futebol Brasileiro. Toda e qualquer manifestação com uso de violência será devidamente repreendida e sancionada por este Tribunal", diz parte do texto da decisão de José Perdiz, presidente do STJD, desta sexta-feira.



A punição anunciada hoje é similar a sofrida pelo Santos nesta semana. Na quarta-feira (21), na reta final da derrota para o Corinthians por 2 a 0, a torcida da equipe paulista arremessou fogos de artifício no gramado da Vila Belmiro e o jogo foi encerrado. Neste caso, o STJD puniu o time com 30 dias de jogos sem torcida apenas como mandante.

Após bombas serem arremessadas ao campo, o árbitro Vuaden decidiu por encerrar o clássico entre Santos x Corinthians, na Vila Belmiro, antes do tempo regulamentar.



🎥 Premiere pic.twitter.com/4EXHV2pkok — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) June 22, 2023

No período da punição, o Vasco jogará cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o time ainda disputa em 2023. A equipe carioca enfrenta Cuiabá, Cruzeiro e Athletico-PR, em São Januário, e visita Botafogo e América-MG.Além da questão de fora do campo, envolvendo a reação dos torcedores, o Vasco tem sofrido nas partidas pelo Brasileirão. O time carioca é o 19ª colocado, com seis pontos em 11 jogos, e luta para não ser rebaixado para a segunda divisão do futebol nacional mais uma vez. Maurício Barbieri foi demitido e o clube busca um novo treinador e uma nova comissão técnica para o restante da temporada. Na próxima rodada, o Vasco terá um confronto direto na briga contra o rebaixamento. A equipe recebe o Cuiabá no estádio de São Januário na segunda-feira, 26, às 21h.