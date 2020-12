Vasco demite técnico Ricardo Sá Pinto após dois meses de trabalho; Zé Ricardo negocia com o clube

O português Ricardo Sá Pinto não é mais técnico do Vasco da Gama, segundo informou o GloboEsporte.com nesta terça-feira (29). Na última rodada da Série A do Brasileirão, o time carioca perdeu por 3 a 0 para o Athletico/PR, caindo para a 17ª posição na tabela, no Z-4.

Sá Pinto chegou no clube em outubro e comandou a equipe em 14 oportunidades, conseguindo apenas três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de uma eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana para o Defensa y Justicia.

O nome de Zé Ricardo é o favorito do Vasco para assumir o cargo de treinador, situação que deve ser definida até o fim do dia, visto que a negociação já está em andamento.