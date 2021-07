Vasco demite técnico Marcelo Cabo após novo tropeço na Série B

Marcelo Cabo não é mais técnico do Vasco. O treinador não resistiu ao empate por 1 a 1 contra o Náutico no domingo (18), em São Januário, e foi demitido. O resultado foi mais um tropeço em meio ao início ruim do time cruz-maltino na Série B do Campeonato Brasileiro, em que soma 18 pontos e ocupa a oitava colocação.

A diretoria, agora, analisa o mercado em busca de um substituto. A atual situação da equipe na competição e a realidade financeira do clube serão obstáculos a serem superados nesta procura por um novo treinador.

"Em uma temporada onde o Clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança", pontuou o clube em nota.

Cabo foi contratado no início da temporada com a missão de levar o time de São Januário de volta à elite do futebol brasileiro. Porém, após um início com resultados razoáveis - chegou a ficar invicto em 11 jogos entre Estadual e Copa do Brasil -, o time caiu de rendimento de forma vertiginosa.

O treinador tem uma rápida passagem pelo futebol cearense. Contratado no início de agosto de 2015, Cabo comandou a área técnica do Ceará em 13 jogos pela Série B e dois pela Copa do Brasil: cinco vitórias, três empates e sete derrotas. Foi demitido em setembro.

