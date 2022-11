Vasco demite Jorginho e Vojvoda volta a ser cotado pelo clube

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, atualmente no comando do Fortaleza, é um dos cotados para assumir a vaga deixada por Jorginho no Vasco. Mesmo tendo conquistado o acesso para a Série A do Brasileirão, Jorginho foi demitido e não comandará o Cruzmaltino no próximo ano. Diante desse cenário, a equipe carioca inicia a busca por um novo treinador para 2023 e Vojvoda desponta como um dos favoritos da diretoria.

O interesse do Vasco pela contratação de Vojvoda já vinha sendo noticiado por diversos portais do Brasil nas últimas semanas. Com a demissão de Jorginho sacramentada, é possível que o clube carioca intensifique as ações para avançar nas negociações com o atual treinador do Fortaleza. O Vasco deseja ser comandado por um técnico estrangeiro e, por isso, Vojvoda seria um dos principais nomes da lista do Cruzmaltino.

Em meio às incertezas sobre seu futuro, Juan Pablo Vojvoda tem sido questionado diversas vezes sobre sua permanência no Tricolor do Pici. Em suas falas, o argentino costuma desconversar sobre o assunto. A temática, portanto, é tratada internamente entre o treinador e os dirigentes do Leão. A decisão definitiva só deve ser tomada após o término do Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo (13).

VOJVODA COBIÇADO NO MERCADO

No comando do comando desde a temporada 2021, Juan Pablo Vojvoda tem 47 anos e é considerado um dos maiores técnicos da história do Fortaleza. Com o Leão, ele conquistou uma Copa do Nordeste e dois Campeonatos Cearenses, além de classificar a equipe para uma Libertadores. Recentemente, Vojvoda teve seu nome ligado a outras equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos e o próprio Vasco.