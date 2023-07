Vasco assina contrato com a Liga Forte Futebol, mesmo bloco de Fortaleza e Ceará

O Vasco foi mais um clube a assinar com a Liga Forte Futebol e terá o 5º maior repasse de todos os clubes que já aderiram ao contrato com os investidores. Os responsáveis pelo aporte são o fundo de investimentos americano Serengeti e a gestora de investimentos brasileira Life Capital Partners (LCP), no qual já estão Fortaleza e Ceará.

Com o acordo, o Vasco vai receber R$ 212 milhões, valor inferior apenas a de Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro e Fluminense. Fortaleza e Ceará já assinaram e receberão R$ 121 milhões cada.

Acordo

O acordo trata da venda dos direitos comerciais dos que assinaram em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, pelos próximos 50 anos. Os investidores se comprometem a pagar até R$ 4,85 bilhões e, em contrapartida, receberão 20% das receitas futuras durante a duração da sociedade.

Os membros filiados à LFF acordaram a divisão nos seguintes moldes: 45% das receita divididas de forma igual entre os clubes; 30% por performance e 25% por fatores comerciais e de audiência.

Ainda a ser assinado

Há detalhes que ainda precisam ser acertados para que o contrato final seja assinado. Uma é a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que os clubes possam vender os direitos de transmissão de maneira conjunta. Outra é definir como fica a organização da governança com clubes em blocos diferentes.

As duas ligas não desistem de montar um bloco único para comercializar os direitos televisivos do Campeonato Brasileiro. Libra e LFF seguem com reuniões periódicas para tratar do tema.