Vasco anuncia Maurício Souza como novo treinador

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (13), a contratação do técnico Maurício Souza para a sequência da Série B de 2022. O profissional assinou contrato até o fim do ano e chega com o auxiliar técnico João Eduardo.

Com 48 anos, o treinador terá a 3ª passagem pelo clube cruz-maltino. Antes, jogou no futsal adulto em 2001 e também comandou as categorias de base, em 2007. Natural do Rio de Janeiro, teve passagens por times como o Flamengo.

O último trabalho foi no Athletico-PR, quando participou da comissão técnica de Alberto Valentim. Maurício Souza tem experiência em competições como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Ficha técnica

Nome completo: Maurício Ferreira de Souza. Data de Nascimento: 13/03/1974 (48 anos). Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ). Clubes: Botafogo (2014), Flamengo (2019-2021), Athlético Paranaense (2022) e Vasco da Gama (2022).