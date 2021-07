Vasco anuncia Lisca como novo técnico para Série B do Brasileiro

O Vasco anunciou nesta terça-feira (20) a contratação do técnico Lisca para a sequência da Série B do Brasileiro de 2021. O profissional assina contrato até dezembro e chega para substituir Marcelo Cabo em busca do acesso à 1ª divisão nacional.

Segundo o ge, o profissional chega ao time carioca acompanhado do auxiliar Marcio Hahn. Livre no mercado, também era alvo do Botafogo, outro clube carioca na Segundona.

Com 48 anos, o último trabalho do treinador foi o América-MG, interrompido após pedir demissão pela sequência sem vitórias na Série A em junho. Desde então, foi especulado em diversas equipes.

Na equipe mineira, os resultados foram satisfatórios até a chegada na elite. Em 2020, alcançou as semifinais da Copa do Brasil e garantiu o acesso - a mesma meta imposta pela diretoria do Vasco.