Varela tem fratura no nariz confirmada após soco de Gerson em treino do Flamengo

Varela teve a lesão no nariz confirmada. O nariz do lateral direito foi fraturado após receber um soco de Gerson, companheiro de equipe dele no Flamengo. A agressão ocorreu nesta terça-feira (15), em treino no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A informação é do ge.

A equipe carioca volta a campo nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será no Maracanã.

ENTENDA O CASO

A agressão ocorreu depois que Gerson fez uma falta em Varela. O lateral reclamou com Pablo, e o meia perguntou ao zagueiro: "O que esse cara está falando aí?"

Após o episódio, os dois foram tirados do treinamento e partiram para o setor interno do CT. O uruguaio, então, começou a gritar com Gerson, que respondeu: “Nem estou falando contigo”. Então, Varela foi para cima do volante, tentou acertá-lo, mas ele se esquivou e devolveu com socos. O Flamengo multou os dois atletas.