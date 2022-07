Vantagem de 2 gols entre Ceará x Fortaleza só foi superada uma vez em 102 anos de Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza se enfrentam mais uma vez, nesta quarta-feira (12), às 20h, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Tricolor do Pici conquistou uma vantagem relevante e rara no histórico entre os clubes em decisões de 180 minutos. Os 2 a 0 na primeira partida só foram superados uma vez na história. Para sermos mais justos, em duas vezes essa situação foi igualada, mas somente em uma delas o time que tinha desvantagem levou a melhor.

E o Alvinegro precisou de dois dos seus maiores ídolos para conseguir tal feito. Em 1975, perdeu por 2 a 0 o primeiro confronto da final do Estadual daquele ano, com gols tricolores de Geraldino Saravá (2x).

Mas, Da Costa e Zé Eduardo marcaram os gols do Alvinegro na partida da volta que igualaram o confronto em 180 minutos. Com vantagem no regulamento, o Ceará se sagrou campeão cearense daquele ano, o primeiro da série que valeu tetracampeonato cearense em 1978.

Naquela partida, o Vozão esteve escalado com Vander; Roberto, Lineu, Geraldo e Valdecir; Edmar e Moisés; Mano, Da Costa, Zé Eduardo (Marcelo Gadelha) e Serginho. Técnico era Caiçara.

O Fortaleza tinha Cícero Capacete, Aluisio, Hamilton Ayres, Cândido, Roner, Chinesinho, Lucinho, Zé Carlos, Geraldino Saravá, Amilton Melo e Zé Raimundo. O técnico era Moésio Gomes.

Em 1982, o Ceará também conseguiu devolver um 2 a 0 sofrido no primeiro Clássico-Rei. Mas o Fortaleza foi campeão de um dos turnos do estadual daquela época por conta da vantagem obtida, previsa em regulamento.

Apenas 5 vezes uma vantagem foi desconstruída

De 1975 até a presente data, segundo levantamento abaixo feito pelo Diário do Nordeste, foram 34 confrontos de 180 minutos entre Ceará e Fortaleza. Além deste de 1975, o único que superou uma vantagem de 2 a 0, apenas outros 4 jogos tiveram vantagens igualadas (independente de qual equipe ter levado a melhor na competição por regulamento ou penalidades).

Curiosamente, em todos os 5 jogos com resultados revertidos/igualados em relação ao primeiro confronto, o Fortaleza saiu na frente no primeiro jogo, e o Ceará levou a melhor na segunda partida (em alguns perdeu por regulamento ou penalidades). Nunca houve o oposto, com o Tricolor saindo perdendo e revertendo o placar no confronto da volta.

Veja todos os 34 confrontos de 180 minutos entre Ceará e Fortaleza de 1975 a 2021

2021

Copa do Brasil

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 3 x 0 Ceará

2019

Cearense

Ceará 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Ceará

2018

Cearense

Ceará 2 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 2 Ceará

2017

Fares Lopes

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Ceará

2015

Fares Lopes

Ceará 4 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 2 x 2 Ceará

2014

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 Ceará

2013

Cearense

Ceará 3 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 3 Ceará

2012

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

*2010

Cearense

Ceará 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 2 Ceará

*Fortaleza vence nos pênaltis

2009

Cearense

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

2006

Cearense

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

2004

Cearense

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 4 x 2 Ceará

2003

Ceará 1 x 3 Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 Ceará

2001

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 3 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 2 x 2 Fortaleza

Fortaleza 4 x 3 Ceará

1999

*Cearense

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

*Ceará ganhou nos pênaltis

1997

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 2 x 2 Ceará

1996

*Cearense

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 2 Ceará

*Ceará campeão nos pênaltis

1993

Cearense

Ceará 2 x 1 Fortaleza

Fortaleza 0 x 2 Ceará

1991

Cearense

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Ceará

1990

Cearense

Ceará 3 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 4 x 3 Ceará

Cearense

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

*Cearense

Ceará 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 2 Ceará

*Ceará levou a melhor por conta do regulamento

1989

Cearense

Ceará 3 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Ceará

1986

Cearense

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 0 x 1 Ceará

Cearense

Ceará 2 x 2 Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 Ceará

1982

*Cearense

Ceará 0 X 2 Fortaleza

Fortaleza 0 x 2 Ceará

*Fortaleza campeão do turno pelo regulamento

Cearense

Ceará 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

1981

Cearense

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 Ceará

1975

*Cearense - FINAL

Ceará 0 x 2 Fortaleza

Ceará 2 x 0 Fortaleza

*Ceará campeão pela vantagem de resultados iguais prevista em regulamento (venceu 2 dois 3 turnos).

