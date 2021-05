Valteri Bottas supera Lewis Hamilton e faz a pole position do GP de Portugal

Marcado por forte vento e uma pista escorregadia que complicou os pilotos em Portimão, o treino classificatório do GP de Portugal deu a pole position a Valteri Bottas (Mercedes) com tempo de 1m18s348 na manhã deste sábado (1º).

Lewis Hamilton, da Mercedes (1min18s355), e Max Verstappen, da Red Bull (1min18s746), completam os três primeiros lugares do grid de largada.

"É um bom sentimento estar na primeira colocação e fazer um bom tempo. A classificação tem sido um ponto fraco para mim nas últimas provas e temos trabalhado bastante nisso. Espero ter um bom resultado amanhã. A gente tem sentido o carro melhor com pneus médios. Mas o vento apertou um pouquinho... Ainda bem que conseguimos melhorar o tempo. Tenho que focar na largada e ver o que acontece", declarou Bottas ao fim da classificação.

Perez, Sainz, Ocon, Norris, Leclerc, Gasly e Vettel foram os outros participantes do Q3 que ficaram no top 10.

Com as dificuldades de aderência na pista de Portimão, alguns pilotos fugiram da rotina e fizeram duas voltas rápidas seguidas para um melhor aquecimento dos pneus.

Q1

O começo do treino classificatório destacou uma homenagem para Ayrton Senna, piloto brasileiro morto há exatos 27 anos. Um painel localizado na linha de chegada estampava, em português, a frase "Obrigado Senna".

Dentro dos cronômetros, a sessão ficou marcada por voltas anuladas de Leclerc e Hamilton, que acabaram cortando trechos de curvas em suas voltas - os dois, no entanto, se recuperaram e avançaram para o Q2.

O tempo mais rápido da sessão ficou com Bottas (1m18s722), seguido da McLaren de Lando Norris e Hamilton. Ricciardo, Stroll, Latifi, Mick Schumacher e Mazepin foram os últimos classificados.

Pérez ainda causou uma rápida bandeira amarela ao perder a aderência e rodar, mas também ficou no top 15.

Q2

Na segunda parte do treino, Lewis Hamilton chamou a atenção por conseguir atingir a casa de 1min17s, índice que não havia sido alcançado até o momento. O britânico fechou o melhor tempo da sessão com 1min17s968.

Nesta etapa, Bottas e Norris se mantiveram no "top 3" e ficaram, respectivamente, atrás de Hamilton.

Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen foram os cinco eliminados e ficaram fora do Q3.

Q3

A parte final do treino começou, de cara, com uma volta deletada de Verstappen, que teve seu 1° tempo anulado pela comissão. O piloto da Red Bull trocou os pneus após derrapar na pista e acabou em 3°.

Bottas fechou sua última volta antes de Hamilton na liderança, e o britânico não conseguiu superar o companheiro de Mercedes.

Confira o grid do GP de Portugal

1 - Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

2 - Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3 - 2. Max Verstappen (HOL, Red Bull)

4 - Sergio Pérez (MEX, Red Bull)

5 - Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari)

6 - Esteban Ocon (FRA, Alpine)

7 - Lando Norris (GBR, McLaren)

8 - Charles Leclerc (MON, Ferrari)

9 - Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri)

10 - Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin)

11 - George Russell (GBR, Williams)

12 - Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo)

13 - Fernando Alonso (ESP, Alpine)

14 - Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri)

15 - Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo)

16 - Daniel Ricciardo (AUS, McLaren)

17 - Lance Stroll (CAN, Aston Martin)

18 - Nicholas Latifi (CAN, Williams)

19 - Mick Schumacher (ALE, Haas)

20 - Nikita Mazepin (RUS, Haas)