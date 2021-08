Valentin Depietri é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza na Copa do Brasil

O argentino Valentin Depietri foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (24) e está apto para estrear com a camisa do Fortaleza. O atacante, de 20 anos, chegou ao Tricolor do Pici no dia 20 de julho, mas aguardava a resolução de trâmites burocráticos para ficar à disposição da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

Legenda: Valentin Depietri foi regularizado no BID nesta terça-feira (24) Foto: Reprodução / CBF

A regularização de Valentin Depietri no BID garante a participação do atleta em jogos da Copa do Brasil. Portanto, a estreia do atacante pode acontecer nesta quarta-feira (24) contra o São Paulo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o plantel à disposição, com exceção do zagueiro Marcelo Benevenuto. No ataque, o comandante argentino conta com Romarinho, David, Robson, Wellington Paulista, Ángelo Henríquez, Edinho, Osvaldo e Igor Torres.