Valencia x Barcelona: confira horários, onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, (29), o Barcelona visita o Valencia pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, no Mestalla às 16h, visando alcançar o Real Madrid na classificação do campeonato.

Para a partida os técnicos terão dificuldades para montar seus times, pelo lado do Barça, Christensen, Sergi Roberto e Ronald Araújonao jogam e Memphis Depay é dúvida para o confroto. Do lado do Valencia, Doménech e Samu Castillejo estão machucados, Diakhaby e Cömert são dúvidas e Nico González não joga por pertencer ao Barcelona.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Star+ e Bet365

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Valencia: Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Guillamon (Cenk Özkacar) e Gayà; Musah, André Almeida e Foulquier; Lino, Cavani e Kluivert. Técnico: Gennaro Gattuso

Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Eric García e Balde; Gavi, De Jong (Busquets) e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Ansu Fati. Técnico: Xavi Hernández

VALENCIA X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Horário: 16h

Data: 29/10/2022

Local: Estádio Mestalla (ESP)

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Assistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Alejandro Muñiz Ruiz