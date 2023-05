Valdívia faz alerta sobre saúde mental após ser internado no Chile

Ídolo do Palmeiras e ex-jogador da seleção do Chile, Jorge Valdívia fez um alerta sobre saúde mental em sua conta oficial no Instagram, na terça-feira, um dia após receber alta da Unidade Psiquiátrica da Clínica Universitária Católica, em Santiago. Ele foi internado por causa de uma crise nervosa. O jogador aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu durante o período no hospital.

"Agradeço a todas e todos pelas mensagens e demonstrações de carinho. É bom pedir ajuda em situações complexas. O importante é conseguir detectar a tempo que precisamos da orientação de um profissional de saúde mental. Como conselho, não esperem colapsar para pedir ajuda", escreveu o meia, que fez muito sucesso no futebol brasileiro.

O ex-jogador de 39 anos completou a mensagem revelando os motivos pelos quais uma pessoa pode vir a sofrer com um ataque de pânico, como aconteceu com ele: "O bem-estar emocional de cada um é a prioridade", afirmou. Horas antes, Valdívia publicou uma foto ao lado do filho com a legenda "felicidade".

Valdívia foi internado na sexta-feira e passou o fim de semana sob observação médica. Ele chegou à unidade de saúde sozinho, muito agitado e com sintomas fortes de um ataque de pânico. O ídolo palmeirense foi tratado com ansiolíticos e contou com a presença dos pais durante o período no hospital. As informações foram divulgadas pelo tabloide chileno La Hora.

O ídolo palmeirense passou por momentos conturbados desde a sua aposentadoria, em julho do ano passado. O atleta se separou recentemente de Daniela Aranguiz, mãe de seus dois filhos e com quem ficou junto por 16 anos. O divórcio foi acompanhado de perto por sites especializados e contou com acusações e alfinetadas de ambos os lados.

A imprensa do Chile indicou nos últimos meses que Valdívia estaria vivendo um relacionamento com a deputada Maite Orsini. A parlamentar teria, inclusive, atuado para liberar o jogador depois de ele ser detido pela polícia por dirigir sem os documentos do veículo.

Ao jornal Emol, Orsini classificou a ação policial como "agressiva, prepotente e intimidante". O caso ganhou repercussão no Chile e a deputada está sendo acusada de tráfico de influência. Segundo o La Hora, o episódio contribuiu para a internação do meia chileno.

Valdívia se aposentou dos gramados em julho do ano passado, vestindo a camisa do Union La Calera. Pelo Palmeiras, venceu duas vezes a Copa do Brasil (2012 e 2015), além do Paulistão (2008) e da Série B do Campeonato Brasileiro (2013). Ele acumula passagens vitoriosas pelo Colo-Colo e no futebol árabe. Com a seleção chilena, conquistou a Copa América de 2015. Desde então, atua como comentarista em programas esportivos no Chile.