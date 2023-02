'Vai ser o El PV': torcedores do Fortaleza fazem festa no Uruguai e garantem 'domínio' no estádio

Os torcedores do Fortaleza que viajaram até Punta Del Leste, no Uruguai, estão confiantes na vitória do time tricolor na estreia da Libertadores da América 2023.

A equipe cearense enfrenta o Deportivo Maldonado na noite desta terça-feira (23), às 21h, no Estádio Domingo Burgueño, em Punta del Leste.

Nas ruas da cidade turística uruguaia, vários torcedores já estão passeando antes da partida e estão confiantes em um resultado positivo, mesmo longe de casa.

"Sou muito mais tricolor, certeza. Aqui o pessoal só torce Peñarol e Uruguai. Vai dar só a gente. Vai ser o Pvzinho, o El PV", disse um dos torcedores.

