Vai para o Clássico-Rei? Veja detalhes sobre trânsito, mobilidade e segurança

O Clássico-Rei decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil será nesta quarta-feira (13), às 20h, na Arena Castelão. Mais de 60 mil ingressos foram disponibilizados para o jogo entre Ceará e Fortaleza. Em reunião, diversos órgãos elaboraram um plano com foco na mobilidade e segurança dos torcedores.

FCF (Federação Cearense de Futebol), Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e outros órgãos públicos se reuniram na segunda-feira (11) para discutir o tema.

A torcida do Fortaleza tem direito a 17.989 ingressos nos setores Superior e Inferior Sul. Já os alvinegros devem ocupar 42.431 lugares distribuídos nos demais espaços da Arena Castelão.

TRÂNSITO E MOBILIDADE

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que 32 agentes e orientadores de tráfego vão atuar na operação, com intuito de garantir a segurança viária e auxiliar na chegada e saída de torcedores.

O controle de tráfego terá início às 13 horas nas Avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e na rotatória da Arena Castelão. O canteiro central da Av. Paulino Rocha será aberto para facilitar a saída do torcedor após o fim do jogo.

A AMC recomenda que os torcedores cheguem com duas horas de antecedência e pede atenção na circulação, além de reduzir a velocidade por causa dos pedestres. Além de viaturas, câmeras de videomonitoramento também serão usadas nas ações.

A Polícia Rodoviária Estadual também atuará no evento para contribuir na fluidez do tráfego. Para atendimentos ou qualquer outra ocorrência, basta ligar 190.

Legenda: Ceará e Fortaleza disputam vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Thiago Gadelha/SVM

SEGURANÇA

Mais de 460 policiais militares estarão a serviço no jogo. Serão 250 na parte interna do estádio e outros 219 na área externa. Outros 18 policiais civis e 58 guardas municipais também vão atuar na partida. O efetivo dará o suporte de segurança em conjunto com os demais órgãos estaduais e municipais.

A torcida visitante, no caso a do Fortaleza, que estará em menor número, poderá sair até os 30 minutos do 2º tempo. Depois, será a última a sair independente do resultado. Mandante, a torcida alvinegra deixará o local primeiro.

A PM também determinou que Torcidas Organizadas do Leão envolvidas no episódio de violência no jogo contra o Palmeiras não poderão entrar nos próximos cinco jogos, a partir do Clássico-Rei, com materiais que as identifiquem. Além disso, vão receber medidas educativas.

Além da força policial, serão 44 agentes do Corpo de Bombeiros e 30 da AGEFIS (Agência de Fiscalização de Fortaleza).

