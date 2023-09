Vagner Mancini dispara sobre técnicos estrangeiros no Brasil: 'tem gente que não deveria estar aqui'

Atual técnico do Ceará, Vagner Mancini também acumula o cargo de presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF). Antes de assumir o Vovô, o treinador concedeu uma entrevista ao quadro "Abre Aspas", do ge, e falou sobre a grande quantidade de técnicos estrangeiros no Brasil, principalmente os europeus. De acordo com ele, existem treinadores no Brasil que não poderiam ter chegado ao país, já que não tinham a licença específica para isso.

"O treinador brasileiro que tiver a licença Pro e três anos de Série A pode ir para a Europa. O europeu também pode vir pra cá. Só que os europeus vieram para cá sem qualificação. Tem a licença Pro, mas não tinha os três anos... na verdade, os cinco anos de experiência na Série A (do seu país) quando veio (Mancini se refere à regra de validação da licença concedida pela CBF fora do país. O usual é que a Uefa aceite esta validação brasileira quando o profissional tiver cinco anos de experiência na Série A. Mas, hoje, a regra é de três anos). Hoje são três. Eu não vou citar nomes, porque isso não vem ao caso. Mas tem gente que está no Brasil e não poderia estar aqui [quando chegou]. Não estou aqui como presidente da FBTF para censurar esse tipo de coisa. Nós perdemos o nosso mercado lá fora porque não tínhamos a licença. A gente se qualificou. Queremos que nossa licença seja reconhecida lá fora", afirmou.

Como atual presidente da FBTF, Mancini está empenhado na luta por espaço para brasileiros na elite do país. Para ele, o treinador brasileiro vive um momento de desvalorização, já que as condições de tratamento não são igualitárias quando comparadas as dos estrangeiros.

Legenda: Mancini em treinamento do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

"Por que o choro do treinador brasileiro? A gente está cobrando da CBF e da Conmebol igualdade de condições. Eu não sou contra nenhum estrangeiro vir para o Brasil. A vinda do Jorge Jesus foi maravilhosa, foi épica. Até porque eu sou filho, neto e bisneto de imigrantes italianos. Eu tenho passaporte italiano. Posso ir para o meu próximo clube agora como estrangeiro e falar: "eu sou italiano hoje". Eu vou ter um contrato em dólar, vou receber todo o contrato e vou ter regalias que o Vagner Mancini brasileiro não tem. Então é isso que a gente reclama. Pra mim, o treinador ele não tem nacionalidade, ele tem competência. O Abel Ferreira mostrou competência, está aí até hoje. Tem outros que não foram bem. Assim como acontece com os brasileiros. Alguns vão bem, outros não", disse.

SELEÇÃO BRASILEIRA SOMENTE COM ATLETAS QUE ATUAM NO BRASIL?

Em relação à Seleção Brasileira, Mancini afirmou que montaria uma seleção apenas com atletas que jogam no Brasil para resgatar a essência e a paixão da Seleção junto ao torcedor.

"Eu escuto muita gente falando assim: “Ah, mas o técnico é brasileiro e os jogadores jogam na Europa”. Os jogadores jogam na Europa e talvez por isso a gente não tenha mais identificação com a Seleção Brasileira. Porque o cara sai daqui muito cedo, vai para a Europa, está jogando como europeu. Se você parar para pensar nisso, um treinador que está na Europa talvez seja o mais indicado. Mas eu gostaria que fosse técnico brasileiro. E o que eu vou falar aqui é polêmico, mas eu formaria uma Seleção Brasileira com atletas que jogam no Brasil. A base jogando aqui no Brasil. Para que você resgatasse a coisa mais importante. O cara ir para o Maracanã para ver a Seleção Brasileira, ver o jogador que joga no time dele. "Ah, mas você vai abrir mão de quatro, cinco jogadores que são acima da média?" Não, não estou falando disso. Neymar, claro. Quem mais está acima da média? Marquinhos? Vem também. Não vou ficar citando nomes. Mas a essência da seleção brasileira tem que ser nossa, não pode ser da Europa. Daqui a pouco a gente tem que construir um centro de treinamento na Europa. Vai sair de Teresópolis e vai para a Europa. E aí a gente vai apresentar lá, jogar lá, e tudo bem", comentou.

Já sobre o comando técnico, Mancini ressaltou que torceu para que o novo treinador fosse brasileiro, mas se mostrou tranquilo, afirmando não ter nada contra o italiano Carlo Ancelotti, que deve assumir o Brasil em 2024.