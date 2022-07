Vagner Love deve ser o novo reforço do Sport para a Série B

O atacante Vagner Love está perto de ser o próximo reforço do Sport para o restante da Série B. O Leão fez proposta ao jogador e o acerto deve ocorrer em breve.

Claudinei Oliveira, técnico rubro-negro, já conversou com o atleta. Aos 38 anos, o jogador também foi procurado pelo Paysandu, mas deve escolher o time pernambucano.

Midtjylland

No primeiro semestre, Love vestiu a camisa do Midtjylland. Foram nove jogos e um gol defendendo o time dinamarquês. Ele também esteve no Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Caso feche com o Sport, Vagner Love terá Kayke e Parraguez como concorrentes na posição. O ataque do time rubro-negro é um dos piores da Série B, com 13 gols em 20 jogos.

Carreira

O atacante foi revelado pelo Palmeiras (2003) e com o Verdão tornou-se campeão Brasileiro da Série B. No CSKA, para onde foi transferido em 2004, levantou a taça da Europa League, além de ter sido tetracampeão russo e haxacampeão da taça da Rússia.

De volta ao Brasil em 2009, atuou no Palmeiras e depois chegou ao Flamengo e ganhou o Brasileiro (2015) com o Corinthians.

Vestindo a camisa da seleção, conquistou duas Copas Américas (2004 e 2007), atuou em 25 jogos e marcou nove gols.