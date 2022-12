UZR e Pacoti fazem neste domingo a final do Campeonato Cearense de Fut7; TV Diário transmite

O Estado do Ceará conhece neste domingo (11) o campeão estadual de futebol society (Fut7). O Campeonato Cearense da modalidade encerra a edição de 2022 com o duelo entre UZR e Pacoti, a partir das 16h, no Alvo Society, em Fortaleza, com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Diário.

Os finalistas foram definidos no último fim de semana, com o UZR vencendo o Red Bull por 1 a 0 na prorrogação após um eletrizante empate em 3 a 3.

A equipe terminou a fase inicial como líder do Grupo A e detentora da melhor campanha geral na competição, com 27 pontos em 13 jogos. Além disso, o UZR é dono

do melhor ataque (46 gols marcados) em 13 jogos disputados.

Já o Pacoti, chegou na final após golear o Fortim por 4 a 1. Na classificação geral, o time foi o 3º com 23 pontos em 13 jogos.

Em caso de empate após os dois tempos de 25 minutos, a partida é decidida por shoot out, que consiste em duelo entre um jogador e o goleiro, com liberdade para conduzir a bola a partir do centro da quadra. Quem garantir a melhor na disputa em três shoot out é o vencedor.

Momento do Fut7

Marcelo Vieira, presidente da Federação Cearense de Fut7, projeta uma grande final e agradece a visibilidade da TV Diário.

"A competição foi muito boa e contou com 20 equipes, não só da capital, e também do interior. E foi muito bom que uma equipe do interior, como o Pacoti, tenha chegado na decisão. O UZR é campeão cearense de 2021, bi-campeão da Copa do Nordeste e hoje é líder do ranking nacional. Ou seja, são duas equipe fortes e a expectativa é de um grande jogo, de duas equipes se propõem a jogar, com atletas vindos do futsal e do futebol de campo. Essa final foi coroada com tranmissão ao vivo da TV Diário, em horário nobre e ajuda muito no desenvolvimento da modalidade, despertando interesse de outos municípios em participar do Cearense".

Vieira completou afirmando que espera cada vez mais participantes do Estadual e que Fortaleza vai sediar a Copa do Brasil da modalidade e tem possibilidade de sediar até uma Copa Sul-Americana.

"Nossa missão é levar o Fut7 para todo o Estado. De 2020 pra cá, já teve uma grande mudança, uma democratização da modalidade. Antes só equipes da capital jogavam, hoje várias regiões do Estado tem equipes e isso é bacana demais. E para 2023, vamos ter Copa do Brasil em Fortaleza em abril, e provavelmente uma Copa Sul-Americana. O Brasil terá duas vagas, uma é do campeão brasileiro e a outra do lider do ranking nacional, que é o UZR. Quem sabe a gente sedie a competição com um representante cearense".

